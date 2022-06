Avropa Birliyindən Türkiyə və Yunanıstan arasındakı gərginliklə bağlı açıqlama verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyinin Xarici əlaqələr komitəsinin sözçüsü Peter Stano beynəlxalq müqavilələrə əməl etməyən Afinaya dəstək nümayiş etdirib. O bildirib ki, Türkiyə Avropa Birliyi ölkələrin suverenliyinə hörmət etməlidir.

Qeyd edək ki, Yunanıstan beynəlxalq müqavilələri pozaraq, Türkiyə ilə sərhəddəki adaları silahlandırır. Türkiyə buna sərt şəkildə etiraz edib.

