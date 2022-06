Türkiyə və Yunanıstan arasındakı gərginlik Qərbi narahat etdi: “Barışıq üçün hərəkətə keçdilər”

Türkiyə və Yunanıstan arasında artan gərginlik bir sıra ölkələri narahat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın “Kathimerini” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ və Almaniya tərəflər arasında gərginliyi azaltmaq üçün vasitəçilik edir. Məlumata görə, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakisi ikiüzlü siyasət yürütməkdə ittiham edərək, Afina ilə əlaqələri dayandırması Afinanı dəstəkləyən Qərbə ciddi mesaj olub.

Buna görə də ABŞ və Almaniya gərginliyi azaltmaq üçün tərəflərlə mütəmadi dialoqlar aparır.

