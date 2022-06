"Yelo Bank"da onlayn kredit - sərfəli və sürətli!

Yay fəsli çoxdan planladığın arzuları gerçəkləşdirmək üçün əla zamandır. Tətil, təmir, toy, yeni avtomobil və s. istəklərini həyata keçirmək "Yelo" mobil tətbiqi vasitəsilə daha rahat olacaq! "Yelo Bank" hər kəsə 30000 AZN-dək banka gəlmədən tam onlayn kredit təklif edir. Krediti onlayn sifariş edərək illik faiz dərəcəsində 1% əlavə endirim əldə etmək mümkündür.

"Yelo App" vasitəsilə kreditin müraciəti, rəsmiləşdirilməsi və əldə edilməsi Banka gəlmədən tam onlayn qaydada baş verir. Avtomatlaşdırılmış skorinq xidməti sayəsində kredit üzrə qərar insan faktoru olmadan 2 dəqiqə ərzində verilir. Kredit vəsaiti kart ilə ünvana çatdırılır.

"Yelo App"i elə indi yüklə və daha çox üstünlüklərdən faydalan: https://bit.ly/yljbn

Bank xidmətləri, o cümlədən kredit məhsulları (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/) haqqında əlavə sualınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram və ya Whatsapp hesablarımıza yazın.

Yelo Bank – Parlaq bankçılıq!

