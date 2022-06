Türkiyə hərbçilərinin Liviyada qalmasının müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində səs verməyə çıxarılaraq qəbul olunub.

Qərara əsasən, Türkiyə hərbçilərinin Liviya ərazisində qalmağına verilən icazənin müddəti daha 18 ay müddətinə uzadılıb.

