Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 22-si Əfqanıstanda güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az “TASS”a istinadən xəbər verir ki, hakimiyyətdə olan “Taliban” hərəkatı zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım məqsədilə 1,1 milyon dollar ayırıb. Son məlumatlara görə, zəlzələ nəticəsində çox sayda ev uçub,bir neçə kəndin isə yerlə-yeksan olub.

Qeyd edək ki, təbii fəlakət əlakət nəticəsində 1500 nəfər ölüb, 2000-dən çox insan yaralanıb. Həlak olanların sayının artacağı istisna edilmir.

