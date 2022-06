Böyük Britaniyanın Baş naziri Liz Truss qida böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Ukrayna ilə bağlı taxıl problemi həllini tapmasa, aclıq olacaq. “Taxıllar limandan çıxarılmasa ciddi aclığa səbəb olacaq” deyən diplomat, problemin həlli üçün tərəflərə çağırış edib.

Qeyd edək ki, Ukrayna limanından taxıl dolu ilk yük gəmisi artıq Türkiyə istiqamətində üzməyə başlayıb. Bu, Türkiyə və Rusiya arasında əldə edilmiş razılıq əsasında olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.