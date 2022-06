Fransanın “Monako” klubu “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Minaminonu transfer edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Liverpul” futbolçunun satışına görə 15 milyon, əlavə 3 milyon avronu isə bonuslar şəklində alacaq. Minamino ilə müqavilənin 2026-cı ilə qədər imzalandığl bildirilir.

Qeyd edək ki, Minamino 2020-ci ilin yanvarından “Liverpul”da çıxış edir. Bu müddət ərzində o, mersisaydlıların heyətində 55 oyuna çıxıb və 14 qol vurub.

