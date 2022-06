Prezident bu qanunlara dəyişikliyi TƏSDİQLƏDİ

Prezident İlham Əliyev “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Lotereyalar haqqında” və “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” qanunlara edilmiş dəyişiklikləri təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklərə əsasən, bundan sonra Azərbaycanda özəl tibb müəssisələrinin göstərdiyi tibbi xidmətlər üzrə bir əməliyyat çərçivəsində 500 manatdan artıq ödənişlər, ümumi məbləği 3 min manatdan artıq olan uduşlar və oyunlarda iştirakla bağlı pul ödənişləri (pul qoyuluşu) ilə bağlı ödənişlər, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunu uyğun olaraq yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək.

