"Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubu I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Polşa "Lex"inin qonağı olub. Poznan şəhərindəki eyniadlı stadionda oynanılan qarşılaşma meydan təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçı iyulun 12-də Bakıda olacaq.

