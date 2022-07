Azərnaycan cüdoçuları qızıl və bürünc medal qazandılar

Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Böyük Dəbilqədə qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən 24 yaşlı idmançı finalda gürcüstanlı olimpiya, ikiqat dünya və üçqat Avropa çempionu Laşa Şavdatuaşviliyə qızıl xal bölümündə qalib gəlib. Təmsilçimiz bundan əvvəl ardıcıl olaraq, ABŞ təmsilçisi Cek Yonezuka, polşalı Viktor Mrovçinski, tacikistanlı Behruzi Xocazoda və kubalı Maqdiel Estradanı məğlub edərək həlledici görüşdə iştirak hüququ qazanmışdı.

Azərbaycan cüdoçusu Rüstəm Orucov isə Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Böyük Dəbilqədə bürünc medal qazanıb. 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən 30 yaşlı idmançı 3-cü yer uğrunda görüşdə kubalı Maqdiel Estradaya qalib gəlib.

