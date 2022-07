Ukraynalı qadınlardan GÖZLƏNİLMƏZ ELAN: Ordu üçün pul qarşılığında... - FOTOLAR

Ukraynada çox sayda qadın orduya dəstək olmaq üçün diqqətçəkən aksiya keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınlar çılpaq fotolarını internetdə sataraq 800 min dollar əldə edib. Qadınlar bu məbləği orduya və müharibədən zərər görən vətəndaşlara bağışlayıb. Məlumata görə, aksiyanın təşkilatçısı Nastassia Nasko adlı qadın olub. O, sosial media hesabında yardım edən hər kəsə çılpaq fotoqrafını göndərəcəyini açıqlayıb. Qadının açıqlamasına bir neçə dəqiqə ərzində minlərlə sosial media istifadəçisi tərəfindən dəstək gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.