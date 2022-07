AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, toplantı iyulun 15-də videokonfrans formatında baş tutacaq.

Saat 17:00-da başlayacaq iclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil olunub:

1. Hakimlər Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyinatın müzakirəsi

2. 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsinə təyinatın müzakirəsi

3. “Sabah” FK-nın əvəzedici komandasının 2022/2023 mövsümündə Birinci Divizionda çıxış etməməsi ilə bağlı müraciətə baxılması

4. Digər məsələlər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.