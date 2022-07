“PKK İsveç və Finlandiya da daxil olmaqla Avropa Birliyinin üzvləri tərəfindən terror təşkilatı kimi qəbul edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropa Birliyi ölkələrinin terror təşkilatına qarşı əməkdaşlığı önəmlidir. Stoltenberqin sözlərinə görə, Avropa Birliyi və NATO arasında yeni birgə bəyannamə hazırlanır. Bəyannamədə 74 birgə layihənin reallaşdırılması nəzərdə tutulub.

