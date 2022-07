Tailandda meşəlik ərazidə sakinlər qəribə mənzərə müşahidə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər filin çüxur qazdığını görəndə təəccübləniblər. Onlar çüxura baxanda heyrətə gəliblər. Məlum olub ki, filin balası çüxura düşdüyü üçün ana fil onu çıxarmağa cəhd göstərib. Sakinlər əraziyə müvafiq qurumun nümayəndələrini çağırıblar. Onların da səyi nəticəsində ana və bala fil xilas ediliblər.

