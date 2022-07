ABŞ ordusu Somalida hava əməliyyatı həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Afrika Komandanlığı məlumat yayıb. Məlumata görə, Juba vilayətindəƏş-Şəbab terror qruplaşmasına məxsus mövqelərin hədəfə alınması nəticəsində 2 terrorçu məhv edilib. Aniterror əməliyyatları zamanı dinc sakinlərə zərər dəyməyib.

