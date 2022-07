İyulun 19-da saat 19 radələrində Kürdəmir rayonunun Ərəbqubalı kəndi ərazisində rayon sakini Ə.Həsənov idarə etdiyi “VAZ-2106” markalı avtomobili aşırıb.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, nəticədə sərnişin Nəsir Nəsirov hadisə yerində ölüb.

Kürdəmir Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

