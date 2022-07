Arvadının hamilə olduğuna sevinən ər, həqiqəti biləndə evdən qaçdı - 10-cu dəfə... - İNANILMAZ SƏBƏB / FOTO

Uqandada qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşının hamilə olduğuna sevinən ailə başçısı, əkiz uşaq sahibi olacağını biləndə evdən qaçıb. Məlumata görə, ata uşaqlarına baxa bilməyəcəyini deyərək, evdən gedib. Bildirilir ki, ailənin buna qədər 8 uşağı olub. Əkiz uşaqlarının da dünyaya gəlməsi ilə ailədəki uşaqların sayı 10-a çatacaq. Lakin ailə başçısının bu davranışı etiraz yaradıb. Yerli sakinlər bildirib ki, 9-cu uşağın olmasını istəyən atanın, 10-cu uşağa etiraz etməsi onun evdən qaçması üçün bəhanə olub.

