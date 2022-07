Uşaqlar arasında yeni virus yayılıb - Həkim əlamətləri AÇIQLADI

Son zamanlar uşaqlarda rotavirusa yoluxma halları artıb. Xəstəlik qusma, ishal və yüksək hərarətlə müşahidə olunur. Həkimlər valideynləri diqqətli olmağa çağırır.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, günlərlə davam edən qızdırma, qarın ağrısı, halsızlıq uşaqlar arasında geniş yayılıb. Xəstəliyə yoluxan uşaqlarda yüksək hərarət müşahidə olunur.

Həkimlər deyir ki, hər il yaz-yay aylarında uşaqlar arasında rotavirus adlı virus yayılır. Bu il virusa yoluxan uşaqların sayı daha da artıb.

Xəstəliyə yoluxma xüsusən də çimərlik mövsümündə daha çox müşayiət olunur. Hovuza və dənizə gedənlər uşaqlar arasında infeksiya daha tez yayılır.

Rotavirus çirkli əllər, yaxşı yuyulmamış qidalar, bəzən də hava və damcı yolu ilə də yayıla bilir. Uşaqlarını virusdan qorumaq istəyən valideynlər gigiyenik qaydalara əməl etməli, uşaqları yaxın təmasdan uzaq tutmalıdırlar.

