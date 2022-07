Xalq artisti icra hakimiyyətini tənqid etdi - FOTO

Xalq artisti Faiq Ağayev Lənkəran Rayon İcra Hakimiyyətini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış müğənni Lənkəranda istirahət mərkəzlərindən birində üzgüçülük üzrə olimpiya çempionu Maykl Felpsin fikirləri əks olunan reklam lövhəsindəki səhvə diqqət çəkib. O bu barədə feysbuk hesabında paylaşım edib:

"Deyək ki, bu banner çapa səhvlə göndərilib. Bəs, çap edən şirkətdə korrektor və ya hazır məhsulu qəbul edən qurumda savadlı bir kəs tapılmadı, Lənkəran Rayon İcra Hakimiyyəti?.." - paylaşımda deyilir.

