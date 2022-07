Çexiya F-35 qırıcı təyyarələri almaq istəyir

Çexiya hökuməti öz hərbi hava qüvvələri donanması üçün Amerika istehsalı olan 24 ədəd ən yeni çoxfunksiyalı F-35 Lightning qırıcı təyyarələri almaq və 2004-cü ildən Çexiya ordusunun təchiz edildiyi, İsveç istehsalı olan 14 ədəd çoxməqsədli JAS-39 Gripen qırıcı təyyarələri əvəz etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar Praqa okeanın o tayındakı müttəfiqlərinə müraciət edərək bu istiqamətdə işə başlamağı təklif edib. Bildirilir ki, Baş nazir Peter Fiala və müdafiə naziri Yana Çernoxova ABŞ Prezidenti Co Baydenin və ABŞ müdafiə naziri Lloyd Ostinin adına məktublar göndəriblər.

Danışıqların aparılmasına görə məsul şəxs kimi Çexiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri təyin edilib. Onun sözlərinə görə, Amerika tərəfi Çexiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb və ABŞ-ın danışıqlar aparmağa hazır olduğunu bildirib.

