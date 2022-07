“1542” Çağrı mərkəzinə bu ilin 6 ayında 83 min müraciət daxil olub

2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin (Agentlik) “1542” Çağrı mərkəzinə ümumilikdə 83 866 müraciət daxil olub.

Metbuat.az-a Agentliyin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Çağrı mərkəzinin icbari tibbi sığorta ilə bağlı xəttinə 15 848, əlillik məsələləri ilə bağlı xəttinə 4051, koronavirusla bağlı xəttinə 2702, operator ilə əlaqə xəttinə isə 61 265 müraciət daxil olub.

İcbari tibbi sığorta xəttinə daxil olan müraciətlərin əksəriyyəti müayinə, müalicə və dərman təminatı barədə olub.

Koronavirusla bağlı xəttə daxil olan müraciətlərin mövzuları aşağıdakı kimi olub:

Çağrı mərkəzinə daxil olan bütün müraciətlər operativ şəkildə cavablandırılıb, araşdırma tələb edən məsələlər aidiyyəti üzrə müvafiq struktur bölmələrə yönləndirilib və müraciət edən şəxslər araşdırmaların nəticələri barədə məlumatlandırılıblar.

Məlumat üçün bildirək ki, Agentliyin Çağrı mərkəzi 4 yönəldici xətt üzrə xidmət göstərir. Çağrı mərkəzinin icbari tibbi sığorta xətti (1542-1), əlillik məsələləri ilə bağlı xətti (1542-2), koronavirusla bağlı xətti (1542-3), sözügedən xəttin koronavirus xəstəliyi haqqında ümumi məlumat əldə edilməsi ilə bağlı alt xətti (1542-3-1), vaksinasiya ilə bağlı alt xətti (1542-3-2), COVID-19 testinin nəticəsi ilə bağlı alt xətti (1542-3-3) həftəiçi 5 gün 09:00-dan 18:00-dək, operator ilə əlaqə xətti (1542-0) isə 7/24 fəaliyyət göstərirlər.

