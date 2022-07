ABŞ səfirinə yeni müavin təyin edilib

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirlik məlumat yayıb.

"Bizim ilə birgə hazırda ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili kimi fəaliyyət göstərən ABŞ səfirinin yeni müavini Hüqo Gevaranı səmimi salamlayın. Hüqonun Dövlət Departamentində böyük təcrübəsi var və son zamanda tutduğu vəzifələrdən biri ABŞ-ın Qvatemala şəhərindəki səfirliyində Qvatemala hökuməti ilə təhlükəsizlik və qanunun aliliyi sahəsində əməkdaşlıgin inkişafı və irəliləməsi olub. Hazırkı işinə başlamazdan əvvəl Hüqo Vaşinqtonda Azərbaycan dilini öyrənib, ona görə də öz salamlama mesajlarınızı Azərbaycan dilində yaza bilərsiniz!", - məlumatda deyilir.

