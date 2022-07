Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 60-a yaxın ölkənin gənclərinin Şuşaya səfəri başlayıb - FOTOLAR

İyulun 29-da Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammiti işini Şuşa seqmenti ilə davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 60-a yaxın ölkənin gəncləri bu gün Füzuliyə gediblər.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə tanış olublar.

Bildirilib ki, Qarabağın “hava qapısı” adlandırılan hava limani ən müasir səviyyədə inşa olunub. Aeroport istənilən tip hava gəmisini qəbul etmək imkanları var. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000, eni isə 60 metrdir. Hava limanının müasir infrastrukturla təchiz olunan terminalı saatda ən azı 200 sərnişinin buraxılışına imkan verir.

Hava limanı ilə tanışlıqdan sonra tədbir iştirakçıları Şuşa şəhərinə yola düşüblər.

