Prezident İlham Əliyev “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri 3550 manat məbləğində aylıq vəzifə maaşı alacaq.

Bu Qanun 2022-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevdir.

