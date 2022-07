Qadın futbolçular arasında Avropa çempionu müəyyənləşdi

Qadın futbolçular arasında Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, filan matçında Almaniya və İngiltərə milliləri üz-üzə gəlib.

Londondakı “Uembli” stadionunda keçirilən oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Buna görə də matçda əlavə vaxt oynanılıb. 110-cu dəqiqədə daha bir qol vuran ingilislər 2:1 hesablı qələbə ilə tarixində ilk dəfə Avropa çempionu tituluna sahib olublar.

31 iyul

Avropa çempionatı

Final

İngiltərə - Almaniya - 2:1

Qollar: Ella, 62 (1:1), Lina, 79 (1:1), Kelli, 110 (2:1)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.