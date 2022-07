Avqustda 43 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometerologiya Xidmətinin Proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib ki, avqust ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir.

Bölgələrdə də havanın maksimal temperaturu iqlim normasına yaxın olacaq.

Yaxın iki üç gün ərzində isə bölgələrdə yağıntılar iqlim normasına yaxın olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.