"Kişini sevmək lazım deyil."

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyeva "Elgizlə İzlə" verilişində səsləndirib.

"Vətəni sevə bilərsən, torpağını sevə bilərsən, övladını sevə bilərsən. Kişini sevmək lazım deyil. Kişini sevməsən, kişi yanında olacaq. Kişini sevsən, qaçacaq. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, görürəm".

Vəkilin bu sözlərinə sosial şəbəkələrdə dəstək verənlər də olub.

