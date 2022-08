Ağcabədi sakinlərində silah aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı rayon sakinləri - E.Abbasov və E.Abdulazimovdan müvafiq sənədləri olmayan ov silahları aşkar edilərək götürülüb.

Faktlarla bağlı Ağcabədi RPŞ-də araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.