Hüseynin gündəm olan paylaşımı: Zaurla Afşini ÜZ-ÜZƏ QOYDU – VİDEO

Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu paylaşımı ilə diqqəti cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Tiktok" hesabında paylaşım edən ifaçı Afşin Azərini telefonunun kamerasına çəkərək aparıcı Zaur Kamala mesaj göndərib:

H.Məhəmmədoğlu “Zaur, gör kim var burada?” deyərək, kameranı A.Azəriyə tərəf döndərib.



Qeyd edək ki, ötən ayın əvvəlində “Həmin Zaur” axşam şousunda qonal olan Afşin Azəri ilə Zaur Kamal arasında canlı yayımda qalmaqal yaşanmışdı. Belə ki, Zaur Afşini verilişindən qovmuşdu.



