İngiltərənin "Çelsi" klubu "Brayton"dan ispaniyalı futbolçu Mark Kukurelyanı transfer edib.

Metbuat.az London təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı müdafiəçi ilə 6 illik müqavilə imzalanıb.

İddiaya görə, "zadəganlar" bu keçid üçün qarşı tərəfə ümumilikdə 77 milyon avro ödəniş edəcək.

Qeyd edək ki, Mark Kukurelya ötən mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında 35 oyuna çıxıb, 1 qol və eyni sayda məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

