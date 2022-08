Sülhməramlılar erməni jurnalist Ani Gevorqyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti nəzarətdə olan əraziyə daxil olmasını qadağan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist özü məlumat yayıb.

O bildirib ki, saatlarla gözlədiklərinə baxmayaraq onun girişinə icazə verilməyib.

