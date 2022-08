Sabah rayonlarda güclü külək əsəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, Azərbaycanın rayonlarında avqustun 10-u gündüzdən ikinci ongünlüyün birinci yarısınadək şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir 20-25 m/s-dək güclənəcək.

