Bakıda bu yollarda sıxlıq var - SİYAHI

Paytaxt yollarında sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sıxlıq olan yollar aşağıdakılardır:

1. Heydər Əliyev prospekti kənar yol, mərkəz istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar m/st istiqamətində;

4. Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti m/st-dan Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

5. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar m/st istiqamətində;

6. Tbilisi prospekti, 20 Yanvar m/st-dan mərkəz istiqamətində;

7. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

8. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

9. Ak. Həsən Əliyev küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində;

10. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

11. Təbriz küçəsi, Nərimanov m/st istiqamətində;

12. Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsi, Təbriz küçəsi ilə kəsişmədən Xətai prospekti istiqamətində;

13. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

14. Mikayıl Üseynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində;

15. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

16. Zərifə Əliyeva küçəsində;

17. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Cavanşir körpüsündən Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

18. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində;

19. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

20. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

21. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

22. Bül-Bül prospekti, Sahil m/st-nın qarşısında;

23. Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqamətində;

24. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

25. Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində;

26. Abdulla Şaiq küçəsi, Dövlət Statistika Komitəsi istiqamətində;

27. Məhəmməd Hadi küçəsi, Əhmədli m/st-nın ətrafında sıxlıq müşahidə olunur.



