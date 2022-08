Səfər Mehdiyevi saxlayan polislər işdən çıxarılıb? - DİN AÇIQLADI

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevi saxlayan yol polislərinin işdən çıxarılması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev yol polislərin daxili işlər orqanlarından xaric olunması iddialarının əsassız olduğunu deyib:

“Yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir”, - deyə DİN rəsmisi bildirib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin idarə etdiyi avtomobilin saxlanmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Hadisə vaxtı keçmiş sədr idarə etdiyi “Mercedes Galendevagen” markalı, 90 AA 978 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobildən düşərək yol polisi əməkdaşlarına hirslənib.

Bu gün isə sosial şəbəkələrdə həmin yol polislərinin vəzifələrindən azad edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.

