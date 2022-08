Hər kəsin uzun zamandır gözlədiyi təqdimat: “Samsung” növbəti dəfə təəccübləndirdi

Bir çox smartfonun yeniliklərə, imkanlara və istifadəçilərin ehtiyaclarının ödənməsi ilə bağlı inkişafını gəlin, yadımıza salaq.

Həmçinin xatırladaq ki, qatlanan telefonlar yeni nəslin stereotiplərini qırmağa davam edir. Bu vəziyyətdə “Samsung” şirkəti bir addım belə geri çəkilmədən qatlanan smartfonların hər dəfə daha bir üst versiyasını təqdim edir.

Cənubi Koreya nəhəngi “Samsung” yeni nəsil qatlanan smartfonlarını təqdim etdi. 10 avqust saat 17:00-da (Bakı vaxtı ilə) “Galaxy Unpacked”in təqdimatı başladı. Tədbirdə “Galaxy Z Flip4” və “Galaxy Z Fold4”ün təqdimatı olundu. Tədbir “Samsung Azerbaijan”ın“Youtube” kanalı ilə onlayn təqdim olundu.

Onlayn təqdimatın Azərbaycan dilində aparıcısı DJ Tural idi. Məşhur aparıcı özünəməxsus peşəkarlığı ilə yeni smartfonlar haqqında tam detallı məlumatları bütün izləyicilərlə ötürdü.

Təqdimatın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, “Samsung”un yeni smartfonları öz imkanlarını genişlədərək və yeni funksiyaları əlavə edərək ideal məhsulu istifadəçilərin hüzuruna gətirir. Bütün bu yeniliklər əbəs yerə deyil. Çünki “Samsung” daim yenilik axtarışında olduğundan daim imkanları genişləndirməyi düşünür. Hətta, “Samsung” smartfonları həyatlarının bir hissəsi olan insanların belə gözləntilərini aşacaq yeni məhsullardır.

“Galaxy Z Flip4”: Sərbəst əllər, keyfiyyətli şəkil və video

“Galaxy Z Flip3”dən fərqli olaraq, “Galaxy Z Flip4” smartfonu ilə telefonu açmadan, siz zənglərə və mesajlara cavab verə, hətta yüksək keyfiyyətli şəkillər çəkə bilərsiniz.



“Galaxy Z Flip4” hands-free(sərbəst əllər) funksiyasına sahibdir. Bu, o anlama gəlir ki, siz telefonu istədiyiniz kimi və əlinizlə tutmaq məcburiyyətində qalmadan çox gözəl şəkil və videolar çəkə bilərsiniz.

Telefonun digər məlumatlarına gəlincə isə xarici ekran 1.9 Super Dynamic AMOLED 60 Hz, batareya tutumu 3,700 mAh-dır və smartfonu 30 dəqiqə ərzində 50%-ə qədər doldurur. Həm də sizi düşünərək daha az enerji sərf edəcək.

“Galaxy Z Fold4”: Çox funksionallıq və istifadə rahatlığı

“Galaxy Z Fold4” – Güclü və çoxfunksiyalı smartfon özündə “Samsung”un mobil texnologiyalarında yığdığı təcrübə toplusunun təcəssümüdür.“Z Fold3”ə nisbətən daha çox imkanlar genişlənib və funksiyalar artıb. Açıq halda siz onu planşet kimi də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, eyni anda həm işləyə, həm də nəyisə izləyə bilərsiniz. Bağlı rejimdə isə 6,2 düym ekranlı smartfona çevrilir.

Portret rejimi artıq “Galaxy Z Flip4”ün ön ekranına da əlavə olunub və üstəlik öndəki ekrandan şəkili daxili ekrana da yerləşdirmək imkanı yaradılıb. Bundan əlavə, daxili ekrana Wi-Fi, Bluetooth və fənər elementləri əlavə olunub. Displeyin qoruyucusu isə Gorilla Glass Victus +. O, telefonu kənar zərbələrdən daha yaxşı qoruyur. Bundan əlavə, “Galaxy Z Fold4” və “Galaxy Z Flip4”də də İPX8 su buraxmayanla qorunur və istifadəçilər ani anlarda daha rahat ola bilər.

“Galaxy Buds2 Pro”: Premium-dizayn ilə yeni eşidilmə təcrübəsi

Galaxy Z xəttinin yeniliyi olan naqilsiz “Galaxy Buds2” qulaqlıqları istifadəçilərin istənilən şəraitdə rahat istifadəsinə şərait yaradır. Mükəmməl 24 bitlik hi-fi səsi, kristal təmizliyi və yığcam erqonomik dizayn hesabına qulaqlıqlar 15% faiz daha balaca olub. Bu, hal-hazırda “Samsung”un ən kompakt və yüngül qulaqlığı sayılır.



Təqdimatın təkrarına “Samsung Azerbaijan”ın rəsmi “Youtube” kanalından izləyə bilərsiniz: https://www.youtube.com/c/SamsungAzOfficial

Smartfonlarla bağlı yenilikləri və daha ətraflı məlumatları “Samsung Azerbaijan”ın saytından əldə edə bilərsiniz: http://www.samsung.com/az

