Bədii Gimnastika üzrə Azərbaycan yığması İslamiadanın “Qızıl”ını qazanıb

Azərbaycanın bədii gimnastika komandası V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında komanda yarışında qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan komandasına fərdi proqramda çıxış edən gimnastlar - Zöhrə Ağamirova, İlona Zeynalova, Alina Gözəlova daxil olub. Dörd məşq üzrə nəticənin cəmi 252.300 bal təşkil edib.

Qeyd edək ki, V İslam Həmrəyliyi Oyunları Türkiyənin Konya şəhərində keçirilir. Yarışlar avqustun 18-dək davam edəcək.

İslam Həmrəyliyi Oyunlarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan 56 ölkənin idmançıları iştirak edir. Yarışlar Konya şəhərinin 14 yerində keçirilir. Yarışın nəticələrinə əsasən, idmançılara 355 medal təqdim olunacaq.

