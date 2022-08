Türkiyənin tanınmış aparıcısı Müge Anlı yeni ailə həyatı qurduğu əri ilə ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının əri ilə fotosu sosial mediada paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Müge Anlı evlənəcəyini aparıcısı olduğu “Tatlı sert” proqramında açıqlamışdı. Aparıcı öz nigahından görüntülərin paylaşılmasına icazə verməmişdi. Onun həyat yoldaşı İstanbul Asayiş Şöbəsinin müdiri Şinasi Yüzbaşıoğludur.

