Müğənni İbrahim Borçalı iki il əvvəl dünyasını dəyişən oğlu Rəhimlə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Instagram" hesabında ölən oğlu Rəhimin doğum günü ilə bağlı video paylaşıb:

Müğənni "23 yaş, 17 avqust ", sözlərini paylaşıma əlavə edib.

Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Gürcüstanda baş verən maşın qəzasında həyatını itirib.

