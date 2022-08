DSX-nın bir qrup hərbi qulluqçusu təltif edilib

Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam verib. Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Eyvazov Nağı Meyxoş oğlu – polkovnik

Paşayev Elnur Rasim oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Xəyyam Əlixan oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Rüstəmov Zamin Səxavət oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əmrahov Vüsal Məhyəddin oğlu – polkovnik

Gülməmmədov Zaur Akif oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Məmmədov Vaqif Vahid oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Osmanov Vahid Əlisa oğlu – polkovnik

Piriyeva Aliyə Əli qızı – polkovnik

Abdullayev Valeh Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov İlham Nizami oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədov Mahir Adil oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədzadə Əsəd Oktay oğlu – polkovnik-leytenant

Həşimov Pərviz Mehman oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Tural Akif oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Elburus Səmrəddin oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Əliyev Emil Elman oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Fətullayev Şahsuvar Fətulla oğlu – mayor

Novruzov Mehman Novruz oğlu – mayor

Şükürov Surac Baba oğlu – mayor

Əhmədxanov Ceyhun Xanlar oğlu – tibb xidməti kapitanı (ölümündən sonra)

Qaraisayev Teymur Ənvər oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Eyvazov Samir Elmar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Həsənzadə Nurlan Nurəddin oğlu – baş leytenant

Nağıyev Fərid Təyyar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Nəsibov Elməddin Süleyman oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Cəfərov Sənan Ələsgər oğlu – leytenant

Əhmədov Elnur Natiq oğlu – leytenant

Əlifzadə Xaliq Xələddin oğlu – leytenant

Süleymanov Abdulla Telman oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Bilalov Bilal İlham oğlu – baş gizir

Feyzullayev Əvəz Çingiz oğlu – baş gizir

Mehtiyev Ramil Oktay oğlu – baş gizir

Mirzəyev Amil Tofiq oğlu – baş gizir

Musayev Kamran Nizami oğlu – baş gizir

Abbasov Abbas Xanlar oğlu – gizir

Abbasov Farid Mübariz oğlu – gizir

Abışov Qardaşxan Etibar oğlu – gizir

Alimov Fərid Elçin oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Ələkbərov Ayaz Hüseyn oğlu – gizir

Əliyev Rəşad Ağamməd oğlu – gizir

Əskərov Qalib Şahbəddin oğlu – gizir

Əzimov Ramil Hüsaməddin oğlu – gizir

Kamallı Kamal Vilayət oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədyarov Araz Telman oğlu – gizir

Mirzəyev İsmixan Cəfər oğlu – gizir

Qurbanov Samir Bəybala oğlu – gizir

Abdullayev Xeyrəddin Kamran oğlu – baş çavuş

Babayev Xəqani Cahangir oğlu – baş çavuş

Fərmanov Orxan Səfər oğlu – baş çavuş

“İgidliyə görə” medalı ilə

Rüstəmov Əli Mübariz oğlu – mayor

İsmayılov Allahverdi Əli oğlu – kapitan

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Ağayev Cəmşid İbadət oğlu – kapitan

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə

Salahov Ərəstun İxtiyar oğlu – baş leytenant

“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Piriyev İbrahim Yaşar oğlu – baş gizir

Vəliyev Vəliəhəd Şakir oğlu – gizir

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Baxışov Elnur Ağamusa oğlu – polkovnik

Cəlilov Namiq Mahmud oğlu – polkovnik

Hüseynov Vəli Səfər oğlu – polkovnik

İbrahimov Orxan Kamran oğlu – polkovnik

İsayeva Nigar Məmmədqasım qızı – polkovnik

İsmayılov Elgün Araz oğlu – polkovnik

Abdullayev Zahid Həmzə oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədov Həsən Talıb oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Həsənov Saleh Səhrad oğlu – polkovnik-leytenant

İsgəndərov Vüsal Mehman oğlu – polkovnik-leytenant

Musayev Rakif Qəşəm oğlu – polkovnik-leytenant

Səlimov Elvin Vahub oğlu – polkovnik-leytenant

Sərxanov Fəsli Sərxan oğlu – polkovnik-leytenant

Zülfüqarov Əli Salman oğlu – polkovnik-leytenant

Bağıyev Sərvan Mürsəl oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

Cahidzadə Nicat Etibar oğlu – mayor

Haqverdiyev Vüsal Musa oğlu – mayor

Hümbətov Dilan Əziz oğlu – mayor

Xəlilov Elsevər Fərman oğlu – mayor

Qurbanov Ramzey Fərahim oğlu – mayor

Nəsibov Teymur Xəlil oğlu – mayor

Abasov Tural Heydər oğlu – kapitan

Qurbanzadə Qurban Faiq oğlu – kapitan

Murtuzayev Zaur Nəriman oğlu – kapitan

Nərimanlı Rüfət Mehman oğlu – kapitan

Mehbalı Fərid Kəmaləddin oğlu – baş leytenant

Nağıyev Elman Əfqan oğlu – baş leytenant

Bayramova Zöhrə Nurəddin qızı – baş gizir.

