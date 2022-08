Ermənistanın təhlükəsizlik qüvvələri Masis icmasının binasına silahla soxulan şəxsi zərərsizləşdirə bilib.

Metbuat.az Ermənistan mətbuatına isitnadən xəbər verir ki, bu barədə bələdiyyə rəhbərinin müavini Norayr Akopyan bildirib.

Qeyd edək ki, Ararat vilayətində bir saatdan çox fövqəladə vəziyyət yaranıb. Partlayıcı qurğu ilə silahlanmış şəxs Masis bələdiyyəsinin binasına soxularaq onu partlatmaqla hədələyib.

