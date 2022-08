Baku Holiday Travel şirkətinin qurucusu Ramil Rzayev mükafatla təltif olundu

Azərbaycanın ən qabaqcıl turizm şirkətlərindən olan Baku Holiday Travel 2013-cü ildə Turizm və Mədəniyyət Nazirliyinin lisenziyası ilə fəaliyyətə başlayıb. Qısa zamanda Beynəlxalq və yerli turizm təşkilatlarının üzvü olan şirkət müştərilərə daha sərfəli turlar təşkil etmək məqsədi ilə bir çox yerli və xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.

Aviabiletlər, biznes səfərləri, bal ayları, müalicə paketləri və turizmin digər sahələri üzrə peşəkar xidmətlər sayəsində Baku Holiday Travel insanların bəyənib seçdikləri turizm şirkətinə çevrilib. “Baku Holiday Travel” şirkəti arzuladığınız istirahət məkanına və büdcənizə uyğun olaraq sizə ən ideal seçimi təqdim edəcək.

30 iyun 2022 ci ildə Golden People Awards layihəsində, ilin uğurlu iş adamı nominasiyasına layiq görülmüşdür.

