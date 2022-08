Futbol üzrə Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu Ruslan Qurbanov “Qarabağ”ın qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevi Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Viktoriya” ilə matçda etdiyi səhvə görə tənqid edənləri təhqir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, forvard feysbuk səhifəsində bununla bağlı paylaşım edib.

“Dünən Şah-Şah qışqırırdız. Bu gün çaqqal kimi hücum edirsiniz. Şah milli və kluba nə qədər xeyir verib, bunu tez yaddan çıxarırsınız. Maskanızı çıxarın, biz sizi çoxdan tanıyırıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.