Aparıcı Nanə Ağamalıyeva tətilə yollanıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Sinqapurda dincəlir. İstirahətdən şəkillərini sosial şəbəkədə paylaşan Nanə bu dəfə də fotoşopdan istifadə edib.

O, şərh bölümünü isə bağlı saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.