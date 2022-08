100 milyonluq transfer açıqlandı - Ulduz futbolçu gözlənilməz seçim etdi

"Mançester Yunayted" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İngiltərə təmsilçisi "Ayaks"ın və Braziliya millisinin hücumçusu Antonini transfer edib. Bu barədə məlumatı italiyalı insayder Fabritsio Romano açıqlayıb. Onun məlumatına görə, "Mançester Yunayted" 22 yaşlı forvardla 5+1 illik müqavilə imzalayacaq.

Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted"in Antoni üçün qarşı tərəfə 100 milyon avro təzminat ödəyəcəyi bildirilib. "Mançester Yunayted"in bundan əvvəl “Real Madrid” klubundan Kazemironu transfer edib.

