Ukrayna hava qüvvələrinin ciddi itkilərindən sonra ABŞ hərəkətə keçib.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ Ukrayna ordusunda pilot problemini aradan qaldırmaq üçün yeni plan üzərində işləyir. Plana əsasən ABŞ Ukrayna ordusu üçün Əfqanıstanda pilotlar hazırlayır. Əfqan pilotlar təlimləri başa vurandan sonra Ukraynaya göndəriləcək. Məlumata görə, onlar Polşa vasitəsilə Ukraynaya daxil olacaq.

Məlumata görə, ABŞ həmçinin əvvəlcədən Əfqanıstanda xüsusi təlimlər keçdiyi əfqanları Kaliforniyaya gətirərək, təlimləri davam etdirir. Həmin əfqanların da Ukraynaya göndəriləcəyi iddia edilir.

