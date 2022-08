Ölən nənəsinin fotosunu işarə edən 2 yaşlı qızın dedikləri ŞOK ETDİ: O mənəm... - FOTOLAR

Nüfuzlu sosial media hesabında 2 yaşlı qızla bağlı paylaşılan xəbər hamını heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 yaşlı Ella adlı qız ölən nənəsinin fotosunu işarə edərək, fotodakı şəxsin özü olduğunu ifadə edib. Bildirilir ki, Ellanın nənəsi 60 il əvvəl ölüb. Uşağın anasının sözlərinə görə, 2 yaşlı qız ölən nənəsinin fotosuna baxanda mimikaları dəyişir.

Bu hadisə ailə üzlərini heyrətə gətirib. Sosial media istifadçiləri bunun reenkarnasiya hadisəsi olduğunu irəli sürürlər.

Qeyd edək ki, reenkarnasiya ruhun bir bədəndən digər bədənə keçməsinə deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.