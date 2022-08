Zakir Həsənov Türkiyənin Milli Müdafiə Universitetini ziyarət edib - FOTOLAR

Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyədə işgüzar səfəri çərçivəsində qardaş ölkənin Milli Müdafiə Universitetini ziyarət edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

General-polkovnik Z.Həsənov Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Hulusi Akar və digər dövlətlərdən olan həmkarları ilə birgə ali hərbi təhsil müəssisəsinin “Şərəf kitabı”nı imzalayıb.

Sonra qonaqlara Zəfər Bayramının 100-cü ildönümü münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.