Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Avropadakı yarım eksklavı olan Kalininqrada səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, səfər təhsil ilinin başlamasına həsr olunub. Putin Kalininqradda bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcək. Putin həmçinin Prezident Emoməli Rəhmonla videobağlantı quraraq, Tacikistanda rus dilli məktəblərin açılış tədbirlərinə qoşulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.