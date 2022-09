ABŞ Yunanıstanın təxribatına səssiz qaldı

ABŞ Yunanıstan və Türkiyə arasında qeydə alınan S-300 böhranına görə Afinaya qarşı cəza tədbiri görməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ qanunlarına görə Yunanıstanı cəzalandırmaq üçün əsas yoxdur.

Qeyd edək ki, Yunanıstan Krit adasına yerləşdirilən S-300 müdafiə sistemləri vasitəsilə beynəlxalq sularda uçan Türkiyənin F-16 qırıcılarına müdaxilə edib. Yunanıstan türk qırıcılarının ölkə sərhədlərini pozduğunu irəli sürüb.

