Avropa İttifaqı Azərbaycanı sammitinə dəvət edəcək

Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycanı sammitinə dəvət edəcək.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanı Çexiyanın paytaxtı Praqada keçiriləcək sammitinə dəvət etməyi planlaşdırır.

Məlumata görə, Aİ-nin sammitinə dəvət olunanlar arasında Norveç, İsveçrə ilə yanaşı, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Balkan ölkələri də daxil olmaqla, İttifaqa üzvlük üçün müraciət edən daha 8 ölkə də var.

Daha əvvəl Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Şarl Mişel Aİ-nin Türkiyəni də sammitə dəvət etməli olduğunu vurğulayıb.

